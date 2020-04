"J’ai l’impression brûlante de découvrir l’histoire pour mieux l’effacer. Son histoire, mon histoire. Celle de tout ce qu’il y a eu avant nous. Je me surprends à chercher l’élément déclencheur." Le corps de Frida a été découvert échoué sur la rive du Saint-Laurent, déposé par le ressac des vagues. A-t-elle glissé ? A-t-elle choisi son départ ? À l’annonce de la mort de sa mère, V. quitte sa vie à Montréal pour rejoindre la maison familiale et sa terre natale, en Gaspésie. Là, elle retrouve Anaïs et Marie, sa sœur et sa tante, les autres survivantes. "Je suis ailleurs de tout mon corps, incapable d’être ici pour vrai." Malgré sa résistance, tout va bientôt s’entremêler pour elle dans un maelstrom d’émotions, de souvenirs, d’attachement. La voilà comme happée par le lieu, par le passé. Dans la maison, il faut trier, jeter. Jusqu’à la découverte de cahiers noircis par Claire, la grand-mère qu’elle n’a jamais connue et qui lui offre par-delà la mort son être insoupçonné, dont les élans ressemblent étrangement aux siens - ses envies d’ailleurs, ses tourments, les serments qu’elle ébauche, dont celui-ci, adressé à sa fille : "Et je me promets que je ne te laisserai jamais devenir comme nous". Lui ouvrant le champ d’autres possibles, d’autres horizons. Impossible dès lors pour V. de décrocher de cette vérité qu’elle se doit de saisir à bras-le-cœur.

Trois générations

Les jours passent, puis les mois. Rester encore est devenu une évidence. La bienveillance aimante de Marie aide V., avant qu’elle ne rencontre en Chloé une amie déterminée qui clame sans fard : "ce que je cherche c’est moi qui décide où je le trouve".

© La Peuplade



Petit à petit se dessinent trois générations de femmes que tout semble opposer mais que tout lie. Des mots et des secrets de Claire aux désordres de Frida, femme fragile, sauvage, dépressive, qui n’aimait rien tant que parcourir le monde, ses filles sous les bras. Toutes trois étaient convaincues que leur vie était ailleurs. Malgré elles, toutes trois ont fait de la Gaspésie leur port d’attache. "Tu reviendras bien assez vite quand tu réaliseras qu’il n’y a nulle part où aller. Quand tu réaliseras que tout te ramène toujours ici. Dans cette maison. Dans ce village. De ce côté de l’Océan", écrit Claire.

Acceptation

Le chemin de l’acceptation passera pour V. par l’Islande, où a grandi Claire. Une autre terre isolée, inhospitalière, qui se révélera salvatrice grâce aux mains qui lui seront tendues. Si les falaises sont omniprésentes dans le paysage de ces femmes insoumises, elles symbolisent également les cahiers de Claire ou les aléas de leur vie, qui ont le pouvoir de les faire basculer dans le vide sans crier gare.

De son écriture lumineuse, entrecoupée de poésie, où éclate pour nous, lecteurs européens, la saveur attachante des mots du Québec, Virginie DeChamplain (Rimouski, 1994) signe un premier roman d’une rare puissance. Sans ambages, elle s’empare d’une intimité brisée avec sensualité et énergie. La fascination opère dès les premières pages, pour ne plus vous lâcher. Vouloir échapper à sa lignée est un leurre, V. ne pourra continuer sans s’y inscrire pleinement. Une métamorphose est en marche.

Virginie DeChamplain | Les falaises | roman | La Peuplade | 240 pp., env. 18 €, version numérique 12,99 €

EXTRAIT

"Je cours après du vide depuis des années, j'me sauve d'elle parce que je veux pas devenir pareil mais plus ça va plus j'me dis que j'peux pas y échapper. Que toute va nous ramener ici pareil dans cette esti de maison où toute résonne trop fort pis où il est toujours trop tard."