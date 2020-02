De Gerbrand Bakker (Wieringerwaard, 1962), on se souvient particulièrement de Là haut, tout est calme, paru en 2009. Immense succès aux Pays-Bas avant d’être traduit dans plusieurs langues, ce roman puissant et marquant retrace le destin contrarié d’un jeune homme qui rêvait d’étudier. La mort prématurée de son frère le contraint à revenir s’occuper de la ferme familiale. La vie s’écoule dès lors comme en apesanteur sur cette terre isolée où le temps semble immobile. Avec des mots qui s’attachent aux riens pour mieux dire le tout, Gerbrand Bakker offrait un texte singulier, inoubliable.

Sur la route

L’on retrouve son écriture à la fois économe et véhiculant l’essentiel dans Parce que les fleurs sont blanches (Perenbomen bloeien wit), son quatrième roman traduit en français. De leur mère partie avec un étranger, les jumeaux Klaas et Kees, ainsi que leur frère Gerson, ne reçoivent plus que des cartes postales quatre fois par an: aux anniversaires et pour l’an neuf. Ils ont beau s’échiner : personne ne parvient à déchiffrer le cachet de la poste apposé au timbre italien des envois. L’absence de la mère est accentuée par les contours flous de sa destination. Même s’il travaille beaucoup, le père est parvenu à instiller au cœur de la fratrie une énergie positive et une atmosphère chaleureuse.

Ce dimanche-là, ils sont en route pour rendre visite à leurs grands-parents paternels. L’ambiance est joyeuse dans la petite voiture usée qui les emmène. On se chamaille à propos de la couleur des arbres en fleur : aux poiriers les fleurs blanches (photo), aux pommiers les roses. Distrait, le père oublie de respecter une priorité de droite, et c’est l’accident. Après une semaine de coma, Gerson se réveille sans rate et aveugle.

Plus jamais comme avant

"Tout était semblable à la veille, mais tout paraissait différent." Le grand talent de Gerbrand Bakker s’exprime dans le récit de cet après, exploration de ce qui ne sera plus jamais comme avant. Rien n’est pesant et tout est terrible dans la manière dont l’auteur de Juin et Le détour décrit une nouvelle fois un destin tourmenté. Vont-ils s’habituer à avoir un fils, un frère aveugle ? Gerson va-t-il s’habituer à vivre dans le noir ? Se sont-ils habitués à l’absence de leur mère ? "Où est le terminus de l’habitude ?"

Alternant les voix et les points de vue, Gerbrand Bakker s’immisce avec délicatesse dans cette famille déterminée à surmonter l’épreuve. "Je ne pourrai jamais plus voir rien ni personne. N’est-ce pas une sorte de mort ?" Le plus grand bonheur de Gerson semble désormais être dans le sommeil, ses rêves étant sa seule chance de combler d’images son écran devenu noir. Parce que les fleurs sont blanches est un texte lumineux qui retrace pourtant une tragédie.

Gerbrand Bakker | Parce que les fleurs sont blanches | traduit du néerlandais par Françoise Antoine | Grasset | 212 pp., env 18 €

EXTRAIT

"Il y avait quelque chose dont Gerson ne parlait pas, et cela nous étonnait. L'accident. Nous savions que nous ne pouvions pas le forcer. Il devinait toujours tout et nous avons déjà dit qu'il devenait têtu et maussade quand nous voulions lui faire plaisir. Personne ne donnait d'ordres à Gerson. Quand il jugerait le temps venu, il parlerait. A ce moment-là et pas avant. Nous restions donc calmes (car nous aussi, nous avions une histoire à raconter, nous aussi, nous étions dans la petite voiture quand cet homme nous avait emboutis) et nous patientions."