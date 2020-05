Jean-Loup Dabadie, c’est un peu Des chiffres et des lettres à lui tout seul. Parolier de plus de 300 chansons (dont Ma Préférence de Julien Clerc, On ira tous au paradis de Michel Polnareff, L’Italien de Serge Reggiani, Maintenant je sais de Jean Gabin, J’ai épousé une ombre de Johnny Hallyday, Chanteur de jazz de Michel Sardou), scénariste et dialoguiste d’une cinquantaine de fictions (parmi lesquelles de nombreux chefs-d’œuvre, comme Les Choses de la vie, La Gifle, Le Sauvage, Un Éléphant ça trompe énormément, Clara et les chics types ou Garçon ), auteur d’un nombre faramineux de sketches pour Guy Bedos, Michel Leeb, Muriel Robin ou Jacques Villeret, romancier et membre de l’Académie française ( "Ma plus grande fierté" ) : à 80 ans, en plus de posséder un CV défiant l’entendement, Jean-Loup Dabadie incarne un nombre incalculable de nos souvenirs d’enfance. Et ça le fait bien rire. (...)