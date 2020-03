C’est presque par défaut que Judith Vanistendael (Louvain, 1974) est "entrée en bande dessinée". Après avoir étudié les beaux-arts à Berlin, Gand et Séville, elle intègre, sur les conseils de son copain de l’époque, l’Institut d’art graphique Sint-Lukas, à Bruxelles, au début des années 2000, où elle suivra l’enseignement de Johan De Moor et Nix, entre autres. Bien lui en a pris. Judith Vanistendael est, vingt ans et une poignée d’albums plus tard, une des figures les plus remarquables et remarquées de la bande dessinée belge et flamande en particulier.