Cet été, partons à la conquête de l’espace en compagnie d’artistes.

Lorsqu’il publia De la Terre à la lune en 1865, Jules Verne n’ignorait pas qu’il avait deux devanciers : Cyrano de Bergerac (1619- 1655), dont L’Autre Monde ou les États et les Empires de la Lune connut un vif succès, et Edgar Poe (1819- 1849), l’auteur américain d’Histoires extraordinaires que Baudelaire avait traduites : dans l’une d’elles “un certain Hans Pfaal”(sic) s’élançait dans un ballon rempli d’un gaz tiré de l’azote, et 37 fois plus léger que l’hydrogène, avait atteint la Lune après 17 jours.

(...)