Dans "Juvenia", interdiction est faite aux hommes de s'unir à des femmes de plus de vingt ans leurs cadettes © Philippe Matsas/Stock Livres & BDInterview Marie-Anne Georges

Dans "Juvenia", une république dans l'ombre de la France, interdiction est faite aux hommes de s'unir à des femmes de plus de vingt ans leurs cadettes. Jubilatoire roman de Nathalie Azoulai, qui change complètement de registre et s'essaie à la satire et au libertinage.