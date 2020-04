L’amitié en ses multiples saisons © REPORTERS Livres & BDCritique Geneviève Simon

"Elles habitent la plus belle maison au bord du plus beau parc dans le plus beau quartier de la plus belle ville de la planète. […] La vie est encore malléable et pleine de potentiel. L’entrée des chemins qu’elles n’ont pas empruntés ne s’est pas encore refermée. Il leur reste du temps pour devenir celles qu’elles seront. " Dans le Londres des années 1990, Hannah, Cate et Lissa partagent un appartement mais pas seulement. Les trois amies sont brillantes, pleines de vie, défendent avec panache leurs idéaux et attendent avec enthousiasme ce que la vie leur promet.