C’est un cri de détresse que ce livre-là. De détresse et d’amour. De détresse parce que d’amour. Blessé. Blessant. Violent. Provocant. Cru et dru. Étourdissant comme la vague qui submerge. Déchirant comme la tendresse brimée. Sans protection comme l’auteur qui s’y découvre à travers un je qu’elle regarde de son point de vue d’écrivain. À la fois proche et détaché d’elle.