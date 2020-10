"L'année du singe", récit de l’année où Patti Smith eut 70 ans Livres & BDCritique Marie-Anne Georges

Dans L’année du Singe (référence à l’astrologie chinoise), Patti Smith tient son journal de l'année 2016 - où elle fêtera son 70e anniversaire. Si ce récit n'égale pas le fabuleux Just Kids, il se situe dans la même veine que le sensible M Train, mais davantage confiné dans le temps. En dix-sept chapitres, l'icône du punk rock n’a pas son pareil pour rendre compte de cette année si particulière - où les moments intimes douloureux côtoient l’état du monde guère plus réjouissant.