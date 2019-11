Livres & BD Ces gestes qui disent tant de nous, du selfie au verre de vin dans la main Laurence Bertels

Succession d’instantanés, de réflexions mêlées d’observation, à la manière, jadis, de La Bruyère, La Fontaine ou de Maupassant, cette Extase du selfie et autre gestes qui nous disent se délecte tel un grand cru. À l’image de ce Verre à la main sans boire que nous raconte, avec sa langue délicate et précise, sa modestie et son empathie teintée d’ironie, Philippe Delerm.