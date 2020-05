Quand elle prête à Orlando l’aiguillon de l’écriture, Virginia Woolf évoque ce trio qui n’a rien d’innocent : "Ambition, cette vieille mégère, et Poésie, la sorcière, et Désir de Gloire, la putain : toutes se tenaient la main et faisaient de son cœur leur piste de danse". Difficile de ne pas y penser à la lecture de L’audacieux Monsieur Swift dans lequel John Boyne (Dublin, 1971) retrace l’irrésistible ascension d’un aspirant écrivain.

Premier succès

C’est pour échapper à ses modestes origines que le jeune Maurice Swift s’est installé à Berlin. En attendant que son talent d’écrivain (qu’il est convaincu de posséder) soit reconnu, il travaille dans un grand hôtel. C’est là qu’il y rencontre Erich Ackerman. Fraîchement primé, l’écrivain allemand n’avait pas retrouvé son pays depuis qu’il l’avait quitté en 1946 pour étudier en Angleterre et y mener une belle carrière académique. Séduit tant par le physique avantageux de Swift que par son ambition, il lui propose de devenir son assistant et de l’accompagner dans les déplacements qui l’attendent. Petit à petit, il lui confie l’histoire tragique de son amitié adolescente pour un jeune Juif. Swift est ravi : s’il pense avoir une bonne plume, il manque cruellement d’imagination. Sans l’avertir, il s’empare de l’histoire d’Ackerman et signe ce qui sera son premier succès.

Opportuniste

Les années passant, Swift se montre toujours à plus l’affût de sujets à traiter, et peu regardant quant aux moyens nécessaires pour arriver à ses fins. Ceux qui croisent son chemin devraient se méfier. Mais le lascar est évidemment bel homme et séducteur. Comment lui résister, d’autant qu’il cache soigneusement ses viles intentions ?

Tout en variant les narrateurs, John Boyne place son lecteur dans les pas d’un opportuniste sans scrupule, manipulateur cynique que, paradoxalement, il rend plutôt sympathique. Il y a de l’énergie dans ce roman, des dialogues relevés, aucun temps mort, mais le manque de crédibilité de certaines situations, jusqu’à l’ultime pirouette, ternit quelque peu l’impression d’ensemble. À travers le personnage de Swift, John Boyne, qui s’est notamment fait connaître en littérature jeunesse avec Le garçon en pyjama rayé (2006) - titre qui s’est vendu à plus de six millions d’exemplaires à travers le monde - puis Le garçon au sommet de la montagne (2016) dresse un panorama peu flatteur de l’envers du décor du monde de l’édition. On y retrouve aussi, grâce au troublant destin d’Erich Ackerman, les thèmes de la guerre et de la responsabilité individuelle si chers à l’écrivain irlandais - son évidente volonté de divertir se mâtinant ainsi de matière à réflexion.

John Boyne | L’audacieux Monsieur Swift | traduit de l’anglais par Sophie Aslanides | Lattès | 409 pp., env. 22,90 €, version numérique 15,99 €

EXTRAIT

"Puis je me rappelais autre chose que je lui avais suggéré à Copenhague et je me sentis assez fier de constater qu'il m'avait pris au mot. Tout le monde a des secrets, avais-je affirmé. Nous avons tous dans notre passé des choses que nous aimerions voir exposées au grand jour. Et c'est là que tu trouveras ton histoire. Il avait dû noter cela dans son incontournable carnet et quand il entendit les premières phrases révélant un secret, il sut exactement ce qu'il allait en faire. J'avais littéralement été l'auteur de mon propre malheur."