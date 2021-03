Chaque semaine, à partir de la marée des livres qui sont édités, nous vous proposons nos découvertes, nos coups de cœur, tout en donnant la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition. Cette newsletter hebdomadaire sera le reflet de cette actualité.

Entre confinement et privations, ces derniers mois ont permis à beaucoup d'entre vous de retrouver du temps pour lire, voire de renouer avec la lecture. Alors que les lieux culturels devaient, et la plupart doivent encore, garder leurs portes closes, les librairies ont pu de nouveau guider, accompagner les lecteurs. Le marché du livre, qui a un temps souffert des fermetures, semble d'ailleurs traverser cette tempête sanitaire sans trop de dommages, preuve que le livre est et reste un compagnon privilégié, une valeur refuge qui réjouit, secoue les consciences, emporte au loin, émancipe, grandit, libère. Le livre en tous ses genres et sous toutes ses formes (papier, numérique, audio) demeure le lieu où les artistes/auteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, avec sincérité. C'est là aussi qu'il nous est donné de toucher au plus près de l'expérience humaine, dans toute sa complexité. C'est pourquoi nous avons choisi de partager par ce canal l'essentiel de notre travail. À l'heure où les grands rendez-vous littéraires sont contraints de se réinventer (de la Foire du livre au festival Passa Porta), il nous est apparu important à notre tour de tenter de vous toucher autrement. Ce sera le cas chaque vendredi !

Pour s’inscrire: https://services.lalibre.be/newsletters