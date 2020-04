Des artistes, nos journalistes... partagent une sidération artistique, une épiphanie culturelle, une révélation qui les a marqués, touchés au cœur.

J’ai l’impression qu’on ne s’est jamais autant parlé. Entraîné par le train-train fou, je ne prenais plus le temps de voir les amis, de simplement parler, de s’appeler, de se dire des choses intimes, plaisantes, d’évoquer le livre qui venait de m’emballer, le film, une rencontre. Et là, c’est soudain comme un mois de grève à la SNCF, tout s’arrête. D’accord, pour les manifs, c’est râpé. Itou pour les promenades main dans la main en criant des slogans sur les pavés.

Ce sont les baisers qui manquent le plus. Quand pourra-t-on à nouveau poser sa bouche sur celle de la femme qu’on aime ? Brusquement, la chanson très gnangnan de Brassens, Les amoureux qui se bécotent sur un banc public devient un hymne à l’anarchie ! Il doit bien se marrer l’ami Georges…

À défaut de lèvres, de peau, on s’appelle, on se fait des messages, on se livre comme jamais, avec cette impression d’urgence dans cette ambiance de fin du monde. On sent nécessaire de faire sentir le lien, l’affection, l’attention.

Et puis, chacun se débrouille pour trouver son plaisir. Une amie, dont le restaurant est fermé, s’est lancée dans deux immenses puzzles, Le Baiser de Klimt, La Nuit étoilée de Van Gogh. Un autre numérise fébrilement sa collection de vieilles cassettes qu’il n’écoutait plus depuis quinze ans, faute de machines, dit-il. Il y a ceux qui regardent en une journée et une nuit leur feuilleton favori - vous avez remarqué ? toujours une série qu’ils ont aimée jadis. Et qui se plaignent d’être fatigués alors qu’ils ne font rien.

Le premier jour du confinement, j’ai aussi choisi une madeleine de Proust, Le Troisième Homme de Carol Reed et Graham Greene. Était-ce la déprime ambiante ? Jamais ce film déprimé, ce beau noir et blanc expressionniste, tourné dans Vienne en ruines hanté par les rares survivants ne m’a paru aussi fort. Les librairies hélas fermées, j’ai enfin pioché dans ma pile de livres que j’aurais dû lire depuis longtemps. Et suis tombé sur un bijou, Felix aux enfers de John Mortimer (paru jadis chez Rivages). Un polar étrange ? Une comédie ravageuse d’humour british à la Evelyn Waugh ? Il y a de tout ça dans ce roman. Ce qui m’a donné envie de continuer à explorer l’interminable pile ! Explorer, le confinement donne l’envie d’aller voir ailleurs, loin, sur d’autres continents, ou redécouvrir grâce aux écrivains ces endroits inaccessibles, Venise, Brindisi ou Rome (ah ! Francesca Melandri et son superbe Tous sauf moi, qui permet de se rappeler qu’il y a des réfugiés venus d’ailleurs pris en tenaille pas loin de chez nous…