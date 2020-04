Des artistes, nos journalistes... partagent une sidération artistique, une épiphanie culturelle, une révélation qui les a marqués, touchés au coeur.

Le bureau de mon père était rempli de livres d’art. Les plus anciens, les Gowan’s Art books, remontaient au début du siècle dernier et avaient appartenu à mon grand-père Henri Lavachery, qui fut conservateur en chef des Musées royaux d’art et d’histoire. Monographies, ouvrages de synthèse sur une période, un courant, essais fumeux à la Malraux… il y avait de tout. La peinture belge était bien représentée. Certains livres avaient des pages manquantes, des découpures.

Adolescent, je m’intéressais surtout à la bande dessinée. Je voulais en faire mon métier. Mes dieux étaient Franquin, Peyo, Macherot, Morris, Tillieux et consorts. J’aurais pu ignorer tout à fait la bibliothèque paternelle, et pourtant non. J’allais y voir de temps en temps, en touriste.

Certains peintres retenaient mon attention, et je commettais des esquisses inspirées de leurs œuvres. Je faisais cela sur un coin de feuille, à la va-vite, avant de retourner à mon vrai travail : mes planches de BD.

Un jour que je musais dans le bureau-bibliothèque, ma main distraite pêcha un grand bouquin à jaquette blanche. Je l’ouvre au hasard, selon mon habitude, et mes yeux tombent sur Le Songe de Constantin. Je continue mon chemin à travers les pages : La madonna del Parto, La madonna di Senigallia (photo), La Bataille de Constantin contre Maxence… Cette expression de la beauté dépasse tout ce que j’ai pu voir. L’œuvre de Piero della Francesca, mélange d’éternité minérale et de fière sensualité, me tue.

Je relève la tête. Personne aux alentours pour observer mon air hagard, pas même le chat. La maison est silencieuse. Je replonge dans les images avec cette conviction : j’ai trouvé mon peintre !

Pourquoi, parmi les géants de la peinture, de la littérature, de la musique… préfère-t-on un artiste aux autres, à tous les autres ? Sans aborder la question avec mes parents, je leur fis part de ma passion pour Piero. "Ça alors ! dit ma mère. Papa et moi, quand on s’est rencontrés, on avait les mêmes goûts. Piero della Francesca et Paolo Uccello étaient nos peintres préférés."

Je jure sur l’honneur qu’ils n’avaient jamais évoqué devant moi cette commune prédilection. Je le saurais, je l’aurais su à l’époque, car j’ai une mémoire diabolique. Alors je m’interroge. Est-il possible que l’amour d’un artiste passe par le sang, qu’il emprunte la voie génétique ? Le cartésien que je suis repousse l’idée, mais les arguments raisonnables ont peu de poids devant mon envie d’y croire.