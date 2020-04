Des artistes, nos journalistes... partagent une sidération artistique, une épiphanie culturelle, une révélation qui les a marqués, touchés au coeur.

En ces temps de confinement obligatoire, je repense aux livres que je lisais quand je tombais malade, tout gamin. Sortie interdite : c’était marqué sur le certificat. Dans une maison où, pourtant, il était formellement interdit de traînasser en pantoufles, tous les droits s’ouvraient alors à nous. Le malade avait l’honneur et l’avantage de pouvoir rester couché (aïe) sur le canapé du salon, enseveli sous des montagnes de couvertures (miam). Merveilleux. Sauf qu’on était - disons - en 1981. "Internet" était un mot que je n’allais pas entendre avant longtemps et nous n’avions que la RTBF (avez-vous déjà regardé la RTBF le matin en 1981 ?).

Mais il y avait les livres. Un mur complet, qu’on regardait assez peu avec mes frères et sœurs en temps normal mais qui, par temps de maladie, devenait le mur de tous les possibles.

Je ne leur ai pas demandé avant d’écrire ceci, mais je suis sûr qu’ils se souviennent, comme moi, des livres absolument ahurissants qui le composaient : l’autobiographie du Pétomane (Joseph Pujol, dit Le Pétomane, 1857-1945, célèbre pour la maîtrise de ses muscles abdominaux qui lui permettait de lâcher des gaz sur commande, dans une grande variété de sons) ; le Catalogue des Objets Introuvables (de Jacques Carelman, qui proposait le marteau en mousse (pour que les maladroits ne se fassent pas mal aux doigts), le tandem en face-à-face (pour les amoureux) ou encore la cuillère en pâte à croissant pour les gourmands) ; il y avait aussi un catalogue raisonné sur les phénomènes de foire (avec photos de femmes à barbe et de frères siamois) ou bien sûr une flopée de Marabout Flash pour rire et apprendre à danser le fox-trot.

Je pense que ma mémoire est très sélective. Elle a oublié les livres les plus doctes et sérieux. Mais elle n’a jamais oublié ce livre étrange, qui me touchait au cœur, m’électrifiait l’âme, me réveillait et m’intriguait. Peut-être ce livre était-il un oignon, car chaque fois que je l’ouvrais, je sentais monter les larmes. The family of man, étonnante collection de photos capturant la vie quotidienne dans près de 70 pays, a été mon visa pour le monde intérieur.

Certaines images me secouaient (le nouveau-né avec son cordon, les larmes du soldat), d’autres m’enchantaient (la vieille dame qui boit du vin rouge, les enfants qui jouent aux cartes).

À dire vrai, je n’ai jamais su quoi faire avec ce déferlement d’émotions. Ce livre était-il abusivement universaliste ? N’offrait-il que le regard d’un "Américain blanc" sur le monde ? Peu m’importait alors : il me rappelait que l’amour, la joie, le jeu, la sueur, la vie et la mort chiffonnent toute l’humanité, aimablement venue en fanfare à mon chevet pour me le rappeler.