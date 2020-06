La vie mensongère des adultes est un roman très attendu, et c’est peu de l’écrire. Après le colossal succès des quatre volumes constituant L’amie prodigieuse, consolidé encore par la série télé qui en a été tirée, les lecteurs d’Elena Ferrante avaient hâte de retrouver celle qui a signé l’un des plus gros succès littéraires de ces dernières années. Ces plus de dix millions d’exemplaires vendus dans le monde et les traductions en plus de quarante langues, celle qui a choisi l’anonymat d’un nom de plume se garde bien de l’expliquer. Dans Frantumaglia, un recueil regroupant divers textes (dont des interviews à la presse) paru en français début 2019, on l’a même sentie intimidée par le sujet, l’Italienne se contentant d’y remercier, plutôt incrédule, la fidélité et la curiosité de ses lecteurs.

Cette fois, c’est dans les beaux quartiers de Naples (en photo) que nous entraîne Elena Ferrante. Fille unique de professeurs très impliqués, Giovanna y poursuit une enfance heureuse jusqu’à ce qu’elle entende, au détour d’une conversation entre ses parents, son père la comparer à Vittoria, sa sœur honnie, la plus vulgaire des personnages répugnants de sa famille, celle qui "alliait à la perfection laideur et propension au mal". Le choc est rude. "Il est possible qu’à ce moment-là quelque chose se soit brisé quelque part dans mon corps, et c’est peut-être ici que je devrais situer la fin de mon enfance." Giovanna a douze ans (elle est née en 1979), et rien ne sera plus comme avant.

Mener l’enquête

Jusque-là, elle avait grandi aux côtés d’"un homme extraordinaire" et "une femme très gentille", qui lui avaient appris à ne jamais mentir. Mais elle va peu à peu ouvrir les yeux. Blessée par la sentence prononcée par son père, intriguée par cette Vittoria qu’elle ne connaît pas, elle se doit de mener l’enquête. Elle fouille d’abord en secret des cartons de photos, sur lesquelles Vittoria disparaît systématiquement sous un rectangle noir. Puis elle décide de la rencontrer et de se faire sa propre idée. S’ils ne s’y opposent pas, ses parents la mettent en garde : elle doit absolument se méfier de cette "arrogante, ingrate, cruelle". Or si Vittoria se révèle être d’un tempérament hors pair, elle va livrer à sa nièce une nouvelle version de l’histoire familiale, rebattant les cartes et les responsabilités de chacun. Pour la première fois de sa vie, quelqu’un lui parle d’égale à égale. Comment dès lors ne pas vouloir cultiver ce lien, qui lui offre la joie d’être une amie, une confidente, une complice ?

Désormais, Giovanna est déchirée par sa loyauté, envers des parents qu’elle ne peut s’empêcher d’admirer encore, envers cette tante qu’elle désire mieux connaître. Ce qui sonne pour elle la fin de l’insouciance, ce dont elle est douloureusement consciente. D’autant que Vittoria vit dans les quartiers pauvres de Naples : un autre univers, une autre façon de vivre, d’autres relations s’ouvrent dès lors à l’attention curieuse de Giovanna.

Sur un fil délicat

Le lecteur suit l’adolescente jusqu’à l’âge de seize ans. Elle apprend à mentir, à intriguer, à composer avec un physique qu’elle trouve ingrat. Elle a des problèmes de scolarité puis se ressaisit. Toujours marquée par la comparaison avec Vittoria, elle évolue sur un fil délicat, en quête d’affection et de reconnaissance, cherchant qui elle est. Si puissantes sont ses interrogations - la haine ou l’amour peuvent-ils nous aveugler ? -, si évidente est sa souffrance, si prenantes sont les péripéties qui l’attendent, une certaine froideur se dégage tout de même de l’ensemble, affectant l’empathie que l’on peut nourrir à l’égard de Giovanna.

"La littérature qui satisfait le goût de ses lecteurs est une littérature dégradée. J’ai paradoxalement pour objectif de décevoir les attentes et d’en éveiller de nouvelles", écrit Elena Ferrante dans Frantumaglia. Pourtant, c’est à nouveau dans les pas d’une jeune fille qu’elle se glisse ici, toujours à Naples, avec une fin qui laisse amplement présager une suite à venir - déçue par les adultes qui lui ont révélé leur vraie nature, quelle adulte peut devenir Giovanna ? Le plaisir de la découverte en moins, on se laisse malgré tout emporter par les tourments de Giovanna, Elena Ferrante gardant sur sa narration une évidente maîtrise.

Elena Ferrante | La vie mensongère des adultes | roman | traduit de l’italien par Elsa Damien | Gallimard | 416 pp., env. 22 €, version numérique 16,99 €

EXTRAIT

"Un matin en classe, je sentis brusquement que je ne redeviendrais jamais telle que mes parents le voulaient. Le cruel Mariano s'en rendrait compte, mes amies passeraient à des amitiés plus adéquates, et je resterais seule."