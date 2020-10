Après Attachement féroce et La femme à part , Vivian Gornick nous revient en traduction française avec Inépuisables, un texte hybride, entre essai et autobiographie, qui nous montre sa vivacité d’analyse autant qu’il la révèle à travers ses relectures. La matrice de ce parcours qui a fait du temps son allié se construit autour de l’amour, du féminisme, de l’intrinsèque solitude de la condition humaine, de la connaissance de soi et de la liberté intérieure.

En relisant les titres qui, un jour, l’ont marquée, Vivian Gornick (New York, 1935) prend autant le risque de la déception que celui de la révélation, car ce qu’elle va y découvrir sera résolument autre, elle-même n’étant plus celle qui a entrepris la précédente lecture. C’est donc dans un mouvement perpétuel qu’elle s’inscrit, alors qu’elle réévalue ses perceptions qui, tout à coup, peuvent lui paraître imprécises, voire erronées. Ainsi peut-elle s’identifier à un autre personnage cette fois. Ou découvir un sens jusque-là insoupçonné. Là, ce sont les mots d’un autre écrivain qui la poussent à une relecture qui élargira nécessairement sa compréhension.

Une lumière nouvelle

De même, les va-et-vient entre sa vie et les miroirs que lui tendent ces relectures sont constants. Les points de vue métamorphosés se succédant éclairent son existence d’une lumière nouvelle, le tout s’effectuant en connaissance de cause. "Ressentir, profondément mais calmement, que ce qui déforme l’esprit est la norme, quand bien même on la juge médiocre, et s’élever contre, c’est devenir le bras armé d’un changement révolutionnaire. Tel est le rôle de la littérature : permettre d’exprimer un crime contre nature sans atermoiement, sans précaution et sans euphémisme ; renoncer à tout ça sans ambiguïté […]".

© Mitchell Bach



D.H. Lawrence, Colette, Marguerite Duras, Elizabeth Bowen, Natalia Ginzburg, Doris Lessing… Tous l’ont marquée de manière singulière. "Pour moi, relire un livre que j’estimais important à une période de ma vie, c’est s’allonger sur le divan du psychanalyste", confesse-t-elle. Son enfance dans le Bronx, ses origines juives, ses débuts de journaliste engagée, sa découverte du mouvement de libération des femmes, ses premiers pas en écriture et la naissance de sa propre voix, son incapacité à l’imagination et donc à la fiction, son rapport aux hommes : c’est toute une vie de femme et d’écrivain qui s’éclaire à la faveur des textes qui n’ont cessé de l’attirer, de l’intéresser, de la pousser vers l’avant.

Hasard

De consolations en révélations, celle qui admet que "rien n’égalerait le sentiment d’être vivante et vraie à moi-même que l’écriture m’offrait" salue encore l’importance du hasard qui met en nos mains le bon livre au bon moment - d’où la nécessité de s’offrir une relecture quand le premier rendez-vous fut manqué. Fort de ce qu’il a engrangé, son esprit intrépide et brillant nous entraîne à sa suite dans l’ambition qui est la sienne : "devenir la lectrice pour qui ce livre était écrit".

Vivian Gornick | Inépuisables | essai | traduit de l’américain par Laetitia Devaux | Rivages | 222 pp., env. 20 €, version numérique 14,99 €

EXTRAIT

"Être réceptif, ou encore avoir l'esprit ouvert. Ce qui permet le lien entre un livre et son lecteur - ou entre deux individus - est le plus profond des mystères humains. De l'esprit ouvert aux émotions dépend toute forme de vie. Combien notre existence paraît aléatoire lorsqu'on songe au hasard des relations les plus importantes de notre vie. Combien d'amis ou d'amants de longue date m'ont un jour dit en frémissant: "Si seulement je t'avais rencontrée à une autre période de ma vie..." C'est la même chose avec un livre qu'on aurait pu rater parce qu'on n'était pas d'humeur adéquate, autrement dit, qu'on n'avait pas l'esprit ouvert."