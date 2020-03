Voici les conférences données par les journalistes de La Libre à l'ocassion de la Foire du Livre qui se tient du jeudi 5 au dimanche 8 mars à Tour & Taxis.



Tous nos enfants sauf un. Victor est mort accidentellement en jouant sur le toit de sa maison. Il avait 13 ans. Comment vivre sans lui, avec ce manque, quotidien, absolu ? Y a-t-il une vie pour ses proches après la mort d’un enfant ? Dans un livre bouleversant, écrit à quatre mains, Patricia Vergauwen et Francis Van de Woestyne disent leur douleur, mais aussi leur espoir. Avec pudeur. "Un enfant" révèle deux nécessités : celle d’être entouré, quand on vit un tel drame ; et celle de continuer à parler de ceux qui nous ont quitté.

--> Animé par Dorian de Meeûs.

Jeudi 5 mars à 13h, Grand-Place du Livre.



Inventer d’autres futurs. Comment résister à la barbarie qui vient, aux catastrophes qu’on annonce et inventer d’autres futurs ? Et si une des solutions était de réconcilier "ceux qui savent" et les autres pour refaire sens en commun ? Isabelle Stengers, une des plus importantes philosophes actuelles, répondra à ces questions à partir de ses essais les plus récents.

--> Animé par Guy Duplat.

Vendredi 6 mars à 13h, Grand-Place du Livre.



Comment rendre à la démocratie sa force de combat. Déclin des systèmes et des partis politiques, mise en cause de la représentation, montée des forces populistes, nationalistes, plus ou moins extrémistes et autoritaires… Il est désormais constamment question de crise de la démocratie. Comment lui redonner de la force ? Le grand sociologue français Michel Wieviorka démontre comment et en quoi les sciences humaines et sociales peuvent la régénérer.

--> Animé par Bosco d’Otreppe.

Samedi 7 mars à 13h, Grand-Place du Livre.



Aux effacées la pleine lumière. Leur talent, leur regard, leur sensibilité, leur approche de la beauté n’y ont rien fait : l’Histoire littéraire n’a pas donné aux écrivaines la reconnaissance qu’elles méritaient. A travers "Sysiphe est une femme", Geneviève Brisac nous propose une focale stimulante pour nous inviter à lire autrement et mieux embrasser des œuvres et des plumes incontournables injustement négligées.

--> Animé par Geneviève Simon.

Dimanche 8 mars à 13h, Grand-Place du Livre.



Viktor Lazlo : en quête d’un eldorado . Sur trois continents et trois générations, deux fils narratifs se croisent. C’est un monde où les juifs ne sont pas stigmatisés et où les noirs ont acquis leurs droits civiques que recherchent les personnages du nouveau roman de Viktor Lazlo.

--> Animé par Isabelle Monnart.

Dimanche 8 mars à 14h, Scène rouge.



Gagner du temps grâce aux secrets des startuppers. Comment optimiser son temps, sa productivité, et être plus heureux, en créant une 25e heure dans chacune de ses journées. Avec Jérôme Dumont et Bao Dinh.

--> Animé par Solange Berger.

Dimanche 8 mars à 16h, Scène À la p(l)age.



La sexualité des ados en questions. Dans Sexpérience, une mère et une fille, toutes deux thérapeutes, répondent aux questions des ados sur la sexualité, la vraie, celle qui rime avec tendresse et respect. Avec Isabelle Filliozat, Margot Fried-Filliozat.

--> Animé par Laurence Dardenne.

Dimanche 8 mars à 16h, Scène Rouge.