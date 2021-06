"La poésie au risque de la colère": Arno Bertina était l'invité des Midis de la poésie Livres & BDVidéo Geneviève Simon

L'heure de la repris a sonné pour les Midis de la poésie, qui ont invité le 3 juin Arno Bertina pour une lecture-conférence ayant pour thème "La poésie au risque de la colère". Entre des extraits de "Ceux qui trop supportent", son prochain livre à paraître en octobre chez Verticales, extraits lus par Marie-Aurore D'awans, l'écrivain français a livré ses riches réflexions à partir du travail qu'il a engagé depuis 2017 aux côtés d'ouvriers de la Creuse, en France. Lorsqu'il les as rencontrés, ceux-ci étaient en grève et occupaient leur usine. Un compagnonnage de quatre ans s'en est suivi, fait de partages et de rencontres. La video de cette lecture-conférence est disponible ici dans son intégralité.