L’Islande ne compte que 360 000 habitants, mais on croirait que chacun y occupe ses longues soirées d’hiver comme musicien ou écrivain de polars. On connaissait déjà l’excellent Arnaldur Indridason, voilà une émule, Lilja Sigurdardóttir, 48 ans, autrice de théâtre et de romans noirs, choriste du groupe de rock Fun Lovin’Crime Writers. Elle avait déjà publié chez Métailié une trilogie, Reykjavik noir. Elle propose maintenant Trahison, un excellent thriller pour les vacances.