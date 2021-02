Notre passé, c’est une collection d’histoires que l’on se raconte. Une “vérité” plus ou moins corrompue par le temps, l’ignorance ou l’orgueil. De ces histoires, il y a celles que l’on a oubliées, celles que l’on voudrait oublier, mais aussi celles pour lesquelles on donnerait tout, rien que pour les revivre, comme la première fois. Il en est de la découverte de certaines œuvres, comme de ces moments de vie intime…

Pour moi, c’est Laissez-moi de Marcelle Sauvageot. C’était en des temps obscurs tant la lumière me désintéressait. Je léchais mes plaies avec pour seule consolation la chaleur que daignait partager un chat narcoleptique. C’est entre les plis des draps, sous une lueur sourde que je l’ai entendue pour la première fois.

Qu’elle était douce sa voix… “J’avais eu un peu de joie ces quelques semaines ; sans doute allais-je en compensation, recevoir un gros chagrin.”, écrit-elle à son aimé dans cette lettre jamais envoyée, mais publiée un an avant sa mort en 1934. Marcelle Sauvageot, à 30 ans, rejoint le sanatorium et “les toux incessantes qui hachent les nuits”. Bientôt c’est le souffle de son homme qui faiblit, jusqu’à cette lettre : “Je me marie… Notre amitié demeure…” Et bien que “la moindre petite chose est prétexte à pleurer ; une phrase stupide lue dans un journal, qui, un autre jour, aurait fait hausser les épaules, jette dans un abîme d’attendrissement”, Marcelle ne sombre pas, ni dans l’amertume ni dans la mélancolie. Au fil des lignes, sa voix se brise parfois sur un sentiment absolu : “Celui pour qui l’on est fait, n’est-ce pas celui pour qui l’on accepte d’être fait ? Celui-là, pour moi, eût pu être vous.” Mais c’est une flamme qui vacille pour mieux reprendre et illuminer crûment chaque inflexion de sa souffrance. À l’oubli et la négation de ce qui a été, elle répond par l’examen aussi passionné que clinique d’une relation où elle l’a aimé dans son entièreté quand elle n’était que le miroir de ses vanités. À cette médiocrité révélée, à cette offre d’amitié que l’on fait aux vaincus, aux malades, à l’abandonné, elle répond : “Laissez-moi souffrir, laissez-moi guérir, laissez-moi seule”.

C’est entre les plis des draps, sous une lueur sourde que la voix de Marcelle Sauvageot m’a éclairé : “Il ne faut pas être absent de son bonheur.”

Notre passé, c’est une collection d’histoires que l’on se raconte. Une “vérité” que l’on ne peut laisser corrompre par les autres

Fanny Ardant lit Laissez-moi de Marcelle Sauvageot, Editions des Femmes, livre audio

Livre audio, aux Editions Des Femmes