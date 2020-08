Il faut l’avouer d’emblée : il est difficile de quitter Betty, héroïne du second roman de Tiffany McDaniel (née en 1985 dans l’Ohio), après avoir vécu au plus près d’elle pendant plus de 700 pages palpitantes de vie, d’épreuves, d’amour. Inspiré de l’histoire de la mère (en photo ci-dessous) de l’auteure, Betty, qui paraît simultanément aux États-Unis et en Europe, est en son essence un concentré d’héritages : héritage Cherokee à travers Landon, père de Betty et grand-père de Tiffany McDaniel ; héritage du talent de raconter des histoires transmis par le même Landon ; héritage, enfin, de vécus traumatiques entretenus par le silence.

Tiffany McDaniel a commencé à écrire Betty il y a presque vingt ans, après avoir découvert de lourds secrets de famille. Il lui faudra pourtant attendre 2017 pour qu’un éditeur (poussé par la vague #MeToo ?) s’y intéresse enfin. Des deux côtés de l’Atlantique, le livre risque de faire parler de lui tant la trajectoire de Betty, portée par une écriture qui allie poésie, justesse, humanité et célébration de la nature, est aussi singulière qu’universelle.

Nature luxuriante

Née d’une mère blanche et d’un père Cherokee, Betty est la sixième d’une fratrie de huit enfants. Après des années d’errance, les Carpenter finissent par mettre le cap sur l’Ohio, pour s’installer dans une maison abandonnée entourée d’une nature luxuriante. Surnommée Petite Indienne par son père, à qui elle ressemble le plus par sa peau mate et ses yeux, Betty grandit entre le racisme qui la vise sans relâche à l’école ou dans la rue, et l’amour inconditionnel d’un père omniprésent qui ne cesse de lui offrir les mythes et les histoires qui apaisent son quotidien. Un papier et un crayon toujours à portée de main, Betty invente, elle aussi, des récits quand elle n’écrit pas noir sur blanc les chapitres qui composent peu à peu la tragédie familiale des Carpenter, qu’elle enterre soigneusement après les avoir enfermés dans des bocaux. L’art de raconter est ainsi le ferment de ce roman, et pas seulement par le récit qui se déploie habilement sous nos yeux : il est d’abord celui qui aide Betty à vivre, captive ou adoucit le réel, réconforte ou met en garde. Il est ensuite celui qui permet de dévoiler le pire - ici des abus sexuels commis au sein de la famille - pour mieux comprendre celles qui apparaissent dès lors en victimes aux yeux de tous et enrayer la répétition.

© Tiffany McDaniel



Mais la famille peut aussi offrir le meilleur : ainsi, le formidable trio de sœurs formé par Betty, Freya et Flossie est une source inépuisable de gaieté et de chaleur, bien malgré les inévitables tiraillements.

La nature joue un rôle capital auprès de cette famille modeste : c’est elle qui les nourrit, les connecte à la vie, décore leurs jours et leur apporte quelques dollars - Landon est réputé pour ses thés et ses préparations à base de plantes. Cette relation en harmonie avec cette nature généreuse, parfois sauvage, peuplée d’animaux, offre un ancrage indélébile.

Nouvelle page

Le lecteur suit Betty de la rencontre entre ses parents à la mort de son père, alors qu’elle n’a que dix-huit ans. Une nouvelle page s’ouvre alors à elle, qui se sait désormais forte de ce qu’elle est : descendante de grands guerriers, aussi libre et importante que son père le lui a répété, pour qui tout est possible et qui ne doit pas oublier que les hommes portent la terre en eux et doivent entretenir "la conscience que même la plus petite feuille a une âme".

Hymne à la société Cherokee, matriarcale, matrilinéaire et solidaire que le christianisme a balayée, mise en lumière des douleurs infinies des enfances piétinées, célébration de la famille en ce qu’elle peut avoir d’irremplaçable, ode aux vies invisibles et pourtant immensément dignes : Tiffany McDaniel signe un texte engagé, enchanteur malgré sa noirceur. Car, quoi qu’il arrive, les femmes Cherokee ont toujours dansé. "C’est pour ça que le monde ne s’est jamais arrêté, parce que quels que soient les changements ou les souffrances qu’elles subissaient, les femmes dansaient."

Tiffany McDaniel | Betty | roman | traduit de l’américain par François Happe | Gallmeister | 720 pp., env. 26,40 €, version numérique 8,49 €

EXTRAIT

"Mais tandis que je m'attardais devant mon image dans le miroir, je me suis demandé ce qu'il pouvait avoir de si terrible dans mon apparence. Après tout, mes ancêtres avaient accumulé de la magie au fil des millénaires et à travers la chrétienté, réfutant la moindre suggestion qu'ils n'étaient pas beaux. Le noir de mes cheveux était associé à de très anciennes cérémonies. Mes yeux étaient plongés dans la tradition, portés par le caractère divin de la nature. Papa disait toujours que nous étions les descendants de grands guerriers. Cette grandeur n'était-elle pas en moi ? La puissance d'une femme immémoriale, mais jeune en son temps. Je l'imaginais telle qu'elle avait été. Son esprit farouche. Sa bravoure incontestable. Comment ne pourrais-je pas être aussi puissante ? Pourquoi ne pourrais-je pas me trouver belle alors que je la voyais comme la plus belle de toutes les femmes ?"