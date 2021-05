"Certains gamins sont incapables de supporter une vidéo dépassant deux-trois minutes. Anthropologiquement, pour moi, c’est relativement grave" Livres & BDInterview Jacques Besnard

© FRANCOIS GRIVELET / LA VOLTE

Alain Damasio débarque, ce vendredi, à la Foire du livre pour une rencontre avec Erri De Luca à Bozar. L’auteur de "La Horde du Contrevent" et des "Furtifs" publie une nouvelle pour les ados, "Scarlett et Novak". Le but : faire de la prévention contre les addictions aux nouvelles technologies. Entretien.