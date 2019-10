Exceptionnellement, l’Académie Goncourt s'est déplacée, pour annoncer dimanche la troisième sélection du prix éponyme, depuis le Grand Hôtel de Cabourg, à l’occasion du centenaire du prix remis à Marcel Proust en 1919 pour "A l'ombre des jeunes filles en fleurs". C'est le grand hotel où le romancier se rendait (on a conservé sa chambre!) et la stations balnéaire qu'il appelait Balbec dans ses livres. Quatre romans sont encore en lice pour le prix qui sera attribué le 4 novembre: Jean-Luc Coatalem pour "La part du fils", Jean-Paul Dubois pour "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon", Amélie Nothomb pour "Soif" et Olivier Rolin pour "Extérieur monde". On retrouvera sur le site La Libre.be, les critiques de ces quatre excellents romans, celle sur le livre de Jean-Luc Coatalem sera dans le supplément Arts libres de la Libre mercredi prochain.