Le dessinateur belge René Follet est décédé la semaine dernière à l'âge de 88 ans, a-t-on appris mardi.

Contributeur au Journal de Spirou, puis de Tintin, il est considéré comme le plus "célèbre méconnu" des grands maîtres du 9e Art. Né à Bruxelles le 10 avril 1931, René Follet a commencé sa carrière à 14 ans en réalisant des chromos de "L'Île au Trésor", le roman de Robert Louis Stevenson, pour une marque de chocolat.

Quatre ans plus tard, il collabore au Journal de Spirou en illustrant des contes et récits, ainsi que diverses rubriques. Puis il entame une collaboration avec les Éditions du Lombard et le Journal Tintin.

"Son humilité l'empêche de faire étalage de son immense talent et souvent son travail reste dans l'ombre des dessinateurs plus connus, lui qui était aussi à l'aise avec la peinture à l'huile, le fusain, la plume, la sanguine, ou l'aquarelle", indiquent les éditions Dupuis dans un communiqué.

René Follet a déposé ses crayons et ses pinceaux dans la plus grande discrétion.