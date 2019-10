Livres & BD Le testament de Toni Morrison Geneviève Simon

Un jour, lors d’une visite dans une grande université publique, quelqu’un interpelle Toni Morrison (1931-2019) : sait-elle qu’elle y est enseignée dans vingt-trois cours distincts, de la littérature à la psychiatrie, des études féministes au droit ? Rien ne peut mieux convaincre de l’intérêt et de l’étendue de l’œuvre de Toni Morrison, et singulièrement de Beloved (1987), son roman le plus connu, le plus emblématique, le plus étudié.