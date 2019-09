Juli Zeh, l’auteure du magnifique La Fille sans qualités (2007), a le don d’écrire de vrais thrillers psychologiques, d’autant plus prenants qu’ils s’appuient sur la vie quotidienne de chacun. Dans Nouvel An, court roman de 190 pages, elle raconte les vacances en famille d’Henning, sa femme Theresa et leurs deux enfants, dans la magnifique île volcanique de Lanzarote.