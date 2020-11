Dans la catégorie roman français, c’est Serge Joncour qui a été couronné pour Nature humaine (Flammarion). Il s’agit d’un roman rural qui dépeint les mutations de la France à la fin du XXe siècle, à travers le destin d’une famille d’agriculteurs du Sud-Ouest. Sa vision de l’époque est désabusée, le monde allant de catastrophe en catastrophe (la sécheresse de 1976, Tchernobyl, la tempête de décembre 1999), et cédant à la rationalité économique la plus froide.

Autobiographique

Le prix Femina du roman étranger est allé à la Britannique d’origine sud-africaine Deborah Levy pour les deux premiers volets de sa trilogie autobiographique, Le Coût de la vie et Ce que je ne veux pas savoir (Éd. du Sous-Sol), traduits par Céline Leroy.

Dans le premier, la dramaturge, poétesse et romancière se penche sur son enfance passée en Afrique du Sud, où elle est née. C’est à Majorque qu’elle décide de poser ses valises, dans une modeste pension qu’elle connaît bien, pour une pause nécessaire. La voilà dans les pas de George Sand et la compagnie des mots de Marguerite Duras et de Simone de Beauvoir. Avant que sa mémoire ne s’anime et qu’elle revienne à Johannesbourg puis à Durban, qu’elle redonne vie à ses premiers élans de rebelle, qu’elle évoque la longue absence de son père, membre de l’ANC, qui a passé quatre années derrière les barreaux.

"N’oublie pas de dire ce que tu penses à voix haute et pas juste dans ta tête." Ces mots glissés par son père dans une de ses lettres furent un précieux encouragement à l’expression, chez une femme en devenir qui ignore encore que l’écriture sera un chemin semé d’obstacles. C’est aussi une invitation au courage pour "assumer ses désirs" et "être dans le monde plutôt que de le laisser nous abattre".

Prendre le large

Deborah a quinze ans lorsque sa famille arrive en Angleterre. L’acclimatation est délicate, ses parents se séparent. Mais ce pays si différent devient chaque jour un peu plus le sien. Après ce premier tome où elle fait l’hypothèse que "ce que nous ne voulons pas savoir est ce que nous savons de toute façon et refusons de regarder en face", on la retrouve alors qu’elle a cinquante ans. Son mariage est un échec, elle décide de prendre le large et s’installe dans un appartement inconfortable qui a l’avantage de lui offrir une vue imprenable sur la nuit. Elle n’a pas d’endroit où travailler jusqu’à ce qu’une amie lui propose le cabanon où écrivait son défunt mari.

Elle sait ce qu’elle a perdu, elle découvre peu à peu ce qu’elle a gagné. Explorant sa liberté, Deborah Levy en pointe les bonheurs comme les aigreurs. Regard des autres, prescrits tenaces du patriarcat, factures urgentes à régler : son quotidien de femme écrivain demeure une lutte, qu’elle détaille sans verser dans l’apitoiement ni l’analyse. En énonçant les choses telles qu’elles sont, elle donne à la réalité son ample relief.

Nouveau jalon

Avec ces deux textes vifs à l’écriture limpide, Deborah Levy pose un nouveau jalon pour la pensée féministe. Sans être frontalement engagés, ils examinent avec acuité la maternité, l’amour, la féminité, la solitude, l’oppression des femmes, et dessinent le chemin d’une vie qui, sous nos yeux, devient parcours d’écriture - les deux étant ici inextricablement liés.

Enfin, Christophe Granger a, lui, remporté le prix de l’essai pour Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie (Anamosa), tandis qu’un Prix spécial du jury a été attribué au Libanais Charif Majdalani, pour Beyrouth 2020 (Actes Sud).