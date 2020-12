Le Salon du livre et de la presse jeunesse, qui se tient actuellement hors les murs et sous forme virtuelle à Montreuil vient décerner ses Pépites, considérés comme les Goncourt de la jeunesse. Et les gagnants sont: pour la pépite d’or, L’ABC de la nature, de Bernadette Gervais (Les Grandes personnes); la pépite du livre illustré, Le Caramel du Jurassique, de Roxane Lumeret (Albin Michel Jeunesse); la pépite de la BD, Ama, le souffle des femmes, de Cécile Becq et Franck Manguin (Sarbacane); la pépite fiction ados, J’ai vu Sisyphe heureux, de Katerina Apostolopoulou (Éditions Bruno Doucey); et la pépite fiction juniors, Carmin Volume 1. Le garçon au pied sabot ,de Amélie Sarn (Seuil jeunesse)