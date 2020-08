Tout au long de cet été pas comme les autres, La Libre vous emmène vers une destination grâce à un roman coup de cœur. Aujourd'hui, cap sur la Louisiane.

Dès les premières lignes des, on est conquis. Car Tom Cooper parvient à donner chair et ambivalence à ses personnages, de même qu’il fait merveilleusement palpiter le bayou. Ils sont pêcheur en faillite, adolescent en quête, trafiquants, condamnés à des travaux d’intérêt général, agent au service des assurances : tous louvoient dans les sombres marais, tous sont accablés par la moiteur et la tentation du mauvais coup.