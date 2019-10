Livres & BD Drogue et sexe en Islande Guy Duplat

Arnaldur Indridason est devenu le maître du policier nordique avec un des plus beaux personnages de commissaire de la littérature policière : Erlendur, inspecteur à Reykjavík qu’on a déjà retrouvé dans treize romans passionnants. Avec Indridason, le roman noir devient un grand roman sur la nature humaine et ses passions, sur la vie, l’amour et la mort.