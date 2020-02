Livres & BD Les tentatives pour apaiser la voracité de Hitler Jacques Franck

Tim Bouverie, historien diplômé de l’université d’Oxford, publie un livre qui se dévore par son implacable enchaînement des concessions à Hitler, son art de la narration et sa formidable exploitation d’archives diplomatiques et parlementaires devenues accessibles, de journaux intimes de témoins et d’articles de presse.