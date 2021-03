© Gallimard Jeunesse

Un soir d’hiver, un tram, un livre. Sorti chez Gallimard Jeunesse en octobre 2006. Glissé entre mes mains par une des infatigables et bienveillantes têtes chercheuses qui me servent de collègues. Découvert, dégusté, dévoré pendant ce trajet vespéral. Une fillette vole, les couettes au vent et les yeux clos, par-dessus l’ombre portée d’un héron. Au gré des pages apparaît d’abord, sous la ligne claire et les camaïeux bleutés de Charles Dutertre, une toute petite fille tout juste posée sur le ventre dont elle vient de sortir. Une toute petite fille qui va grandir, expérimenter, apprendre, échouer, se relever. De la plume de Vincent Cuvellier coulent l’ordinaire d’une existence, la candeur d’un regard, les douceurs et les douleurs enchevêtrées.