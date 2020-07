Rembrandt est une idole intouchable aux Pays-Bas, un des plus grands peintres que l’humanité ait connu, mais il avait dans sa vie privée des zones d’ombre que ses biographes ont longtemps rejetées. En particulier, les années qu’il passa avec sa maîtresse, Geertje Dirckx, qui avait été engagée pour s’occuper de Titus, le jeune fils de Rembrandt et de Saskia. Geertje avait 31 ans et elle resta dix ans aux côtés de Rembrandt.