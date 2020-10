C'est une petite révolution pour le monde des librairies indépendantes francophones belges : le portail numérique Librel qui, jusqu’ici permettait uniquement d’acheter des livres numériques, offre désormais un accès à l’ensemble des stocks des 49 librairies adhérentes. Pour tout titre choisi, le client peut donc choisir le format souhaité – grand format, poche, e-book, audio, adaptation BD… –, en fonction de ce qui est disponible sur le marché. Par ce biais, il sera non seulement possible de réserver un livre, mais aussi de le commander.

Expression des besoins

Dix-huit mois ont été nécessaires à la finalisation du projet, pour une équipe qui s’y est consacrée en plus de ses missions habituelles. “Il a d’abord fallu établir un état des lieux des librairies qui ont souvent des fonctionnements différents, toutes n’ayant pas informatisé la gestion de leurs stocks”, explique Philippe Goffe. “Puis il leur a été demandé si elles étaient intéressées par l’outil. Enfin, un cahier d’expression des besoins a été mis en place pour définir ce qu’il était souhaitable d’avoir. Cela a été long et compliqué parce qu’il a fallu mettre tout le monde d’accord. Ensuite, appel a été fait à un opérateur français, ePagine, avec lequel on travaillait déjà. Ils sont très compétents et ont une base de données extraordinaire dont nous bénéficions.” Dernière étape : les libraires ont dû faire remonter leurs stocks. Pour ceux qui n’ont pas encore d’outil de gestion informatisé, il est prévu de les aider à en intégrer un l’année prochaine.



Parce que le conseil est l’ADN et la force des libraires, le portail propose des tables thématiques. Organe des littératures belges francophones, Le Carnet et les Instants présentera régulièrement une table intitulée “C’est publié près de chez vous”. Des libraires se relaieront aussi pour partager leurs choix. Pour le lancement, les librairies Point Virgule (Namur) et Ligne Claire (Mons) ont été sollicitées. “Le but est de faire parler les libraires de ce qu’ils aiment. Bien sûr, il y aura aussi les meilleures ventes, mais en tant que libraires indépendants, nous avons à cœur de faire d’autres propositions.”



Mutualiser les stocks

Fondateur de la librairie Graffiti (Waterloo), administrateur de la plateforme Librel et cheville ouvrière du projet, Philippe Goffe se réjouit de cette avancée.Libraire à L’Écrivain Public (La Louvière), Bernard Saintes se réjouit de cette évolution.Des clients éloignés pourront également en bénéficier. Ainsi, il y a quelques jours, Bernard Saintes a été contacté par un Parisien qui lui a acheté un livre épuisé.