Institutrice à l’école communale de Ciney, Gwenaëlle Huin a instauré cette pratique dans sa classe de 3e et 4e primaires depuis septembre. "Chaque semaine, je les invite à mettre dans leur boîte à livres quatre ou cinq volumes de la bibliothèque de la classe, témoigne-t-elle. Le premier facteur de motivation, c’est le choix libre : BD, fiction, album, livre informatif… avec plusieurs niveaux de difficulté. Le second, c’est qu’ils savent que je ne leur demanderai jamais combien de pages ils lisent, et que rien dans ce cadre ne sera coté."

Chaque fin de journée, le rituel s’accomplit. "On se pose et le calme s’installe, alors que ma classe est bruyante dans le bon sens : dynamique !" Les effets bénéfiques n’ont pas tardé à apparaître. "Cela motive tout le monde. Les plus réticents à la lecture apprécient de pouvoir être libres et de choisir un livre facile qui peut les mettre en confiance. Quant aux plus avancés, je les vois en parler entre eux, se conseiller, et parfois faire des liens entre les livres." Mais l’enseignante, elle-même une passionnée de lecture qui n’hésite jamais à leur faire la lecture à haute voix, prévient : "L’enseignant doit lui aussi lire pendant ces 15 minutes." Elle constate enfin que l’idéal est d’inscrire cette activité dans "une pédagogie plus large, qui inclut davantage les livres en classe".