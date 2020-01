Passé le 1er janvier, le critique littéraire se réjouit de retrouver quelque sérénité : la course aux prix est passée, les titres à paraître pour la rentrée d’hiver ont été choisis avec d’autres critères que ceux censés séduire les jurés des Goncourt, Médicis, Renaudot et autres Femina. Le temps prend aussi une autre épaisseur, puisqu’on dispose de six mois (d’ici à la fin juin) pour profiter des parutions. Avant que l’on puisse plonger dans les propositions de cette rentrée, l’attention s’est portée sur la force et le propos du livre de Vanessa Springora, Le Consentement (Grasset), dont la parution a été avancée d’un mois suite au déferlement médiatique suscité [...]