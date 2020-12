Le 9 janvier 2020, Maurizio Serra a été élu membre de l’Académie française, au fauteuil de Simone Veil. Premier Italien à recevoir cet honneur, il est l’auteur d’importantes biographies de l’écrivain triestin Italo Svevo, de l’essayiste et journaliste Malaparte et du poète et romancier D’Annunzio. Il a aussi consacré un essai à trois "frères désunis" par l’idéologie : Drieu la Rochelle, Aragon et Malraux.