La Bibliotheca Wittockiana à Woluwe-Saint-Pierre renferme une des plus belles et plus prestigieuses collections de reliures au monde. C’est l’œuvre de Michel Wittock qui vient de mourir à l’âge de 84 ans. Il fut un bibliophile passionné (sa fortune venait de l’entreprise textile familiale Wittock-Van Landeghem de Tamise), et c’est la seule institution du genre tant en Belgique qu’à l’étranger.