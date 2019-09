Livres & BDInterview "Nafar", le premier roman de Mathilde Chapuis, donne noblement chair aux "prétendants à l’Europe" Marie-Anne Georges

"Nafar" de la primo-romancière Mathilde Chapuis est un récit sensible, délicat et plein d'empathie. Nafar aurait pu être le prénom du personnage principal du très beau premier roman de Mathilde Chapuis. Mais dès les premières pages, l’auteure nous informe qu’il s’agit d’un mot qui viendrait de l’arabe classique, possédant plusieurs définitions dont la dernière acception est "celui qui est issu d’une région pauvre, contraint de travailler dans une plus riche, coupé de son berceau, perpétuellement en transit". En Syrie, les passeurs utilisent ce terme pour parler des "prétendants à l’Europe" comme l’écrit très joliment la romancière française de 32 ans, car jamais elle n’emploie le mot migrant.