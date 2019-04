Quelquefois il faut savoir dire la violence. Rares sont ceux qui, comme Franck Bouysse, parviennent à écrire l’indicible, à caresser l’innommable, avec tant de finesse et d’intensité. Sans rendre le mal tolérable, il est mis en scène avec une force qui suffirait presque à le pardonner, une beauté que seule peut la littérature et qui, quand bien même elle ne guérit pas les plaies, émeut suffisamment les sens pour en transfigurer la douleur. Malgré la dureté et la noirceur de certaines pages, Né d’aucune femme est un livre bouleversant et lumineux.