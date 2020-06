Nézida, une femme libre au XIXe siècle © VP Livres & BDCritique Marie-Anne Georges

Pour son premier roman, "Nézida", Valérie Paturaud donne à son héroïne les atours d'une femme ambitieuse, volontaire et libre dans une Drôme rurale et patriarcale. Attachant, bouleversant et très humain.