Après The Underground Railway , auréolé du National Book Award et du Pulitzer en 2016, un doublé rarissime, voici traduit en français Nickel Boys, qui a lui aussi obtenu le prix Pulitzer cette année dans la catégorie fiction. Colson Whitehead (New York, 1969) y creuse à nouveau mais autrement la thématique de la ségrégation, à travers la destinée de deux jeunes Noirs envoyés en maison de correction.