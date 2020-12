Par Claude Askolovitch, un hymne à la vie et à l’amour Livres & BDCritique Marie-Anne Georges

© Grasset

Le journaliste et écrivain signe "À son ombre". Un livre qui parle d’amour, sans pour autant être mièvre. D’amour avec un grand A et au pluriel. Il est y aussi question de religion, sans être obtus. Et du monde, impitoyable, de la presse. Confessions d’un homme confondant de franchise et de fragilité qui a fait la paix avec lui-même.