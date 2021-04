Un édito de Dorian de Meeûs

Si la pandémie nous a obligés à réduire drastiquement nos contacts sociaux, nous pouvons l’empêcher de réduire nos échanges. Nous pouvons, aussi, assurer le succès de la Foire du livre 2021 en mode “virtuel”. L’année dernière, l’édition de la Foire du livre avait pu se tenir de justesse. On se parlait en évitant de se serrer la main, mais il était possible de flâner entre les piles de romans, d’essais et de bandes dessinées.

Les confinements successifs ont permis à nombre de personnes de prendre le temps de se plonger dans un livre, de redécouvrir une BD à succès ou un grand classique de la littérature. Pour découvrir une histoire, certes, pour s’évader, surtout. Le besoin de vivre de nouvelles émotions n’a jamais été aussi grand. L’interdiction de voyager n’empêche aucun esprit de voguer au-delà des frontières et des océans. La lecture offre cette chance, ce luxe insoupçonné, accessible à tout un chacun et à tout moment.

Depuis des mois, l’équipe de la Foire du Livre se réinvente, rebondit et innove avec passion et détermination. Jusqu’à s’inviter chez vous du 6 au 16 mai. Ouvrez donc votre porte à de grandes signatures, tels le prix Goncourt Hervé Teillier et les auteurs Erri de Luca, Amélie Nothomb, Florence Aubenas… L’édition 2021 sera spéciale, inédite, risquée aussi. Mais comme dans tout laboratoire, tentons l’expérience. Et, ensemble, faisons de cette Foire du livre exceptionnelle un moment d’échanges comme si nous y étions. Alors, formulons nos conseils, partageons nos coups de cœur, suggérons des auteurs, révélons notre titre préféré… Surtout, ne laissons pas le Covid nous priver de ce plaisir et de cette opportunité de découvertes. Utilisons les réseaux sociaux pour propager cette soif de lecture à nos connaissances. Redorons le blason de ces Facebook et autre Twitter avec de bons tuyaux littéraires, loin des invectives, de la mauvaise foi ou des interprétations malveillantes qui y pullulent. Offrons-nous des livres pour rendre cette triste période un peu moins difficile à traverser.