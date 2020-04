Dans son nouveau roman "Le Cercle des Hommes", Pascal Manoukian propose une réflexion originale sur la confrontation de deux mondes. Où le plus civilisé n’est peut-être pas celui que l’on croit.

Le Cercle des Hommes, Pascal Manoukian le dédicace "À Peïne, le vrai". Ainsi donc, le photographe, journaliste, ancien directeur de l’agence Capa et écrivain français a connu un des héros de son nouveau livre. "Mes romans sont toujours documentés de mon expérience", déclare-t-il alors qu’on le joint par téléphone dans le Sud-Ouest français, là où il est confiné. "C’est en rangeant mes affaires que je suis tombé sur des fléchettes de curare ainsi que sur un masque : des souvenirs ramenés d’Amazonie", poursuit-il. "Alors qu’aujourd’hui, il est beaucoup question d’empreinte écologique, je me suis posé la question de la mienne", poursuit celui qui, à 65 ans, est devenu grand-père. "J’ai pensé au choc de ces deux mondes : les tribus d’Amazonie et la société dans laquelle va évoluer ma petite-fille. Pour le moment, ce sont eux qui survivent dans notre monde, mais peut-être que demain, nous serons ceux qui devront survivre dans le leur."

Expérience vécue

À 19 ans, Pascal Manoukian a l’idée folle de monter une expédition à l’ancienne afin d’essayer de retrouver une tribu localisée dans le sud de la Colombie. C’était en 1974 - à une époque où ni le GPS ni Internet n’existaient. "Avec mes deux autres camarades, nous étions habités par l’esprit d’aventure, et la bêtise de nos 20 ans, aussi", détaille-t-il. C’est donc de cette expérience de plusieurs mois dans la forêt amazonienne qu’il s’est inspiré pour écrire Le Cercle des Hommes.

Évidemment, Pascal Manoukian a beaucoup réinventé, mais il tenait à garder le nom de trois membres de la tribu indienne qu'il a côtoyée : Peïne, Le Héron, "qui était un petit ado, comme je le décris, très émouvant", et Mue. L’auteur français met en scène une tribu d’Amazonie, les Yacou, chez qui atterrit, ou plutôt s’écrase, Gabriel, PDG d’un des plus grands consortiums miniers du monde. Dans son petit avion, il est en train de survoler la forêt guyanaise, "tapis de ouate verte moutonnant à perte de vue", quand une cohorte d’aras fonce sur la carlingue et se prend les plumes et le reste dans les réacteurs.

Gabriel est dans un triste état, "entre le monde des morts et celui des vivants", quand un Indien Yacou tombe sur lui. Ce dernier, qui n’a jamais été en contact avec l’homme blanc, ne sait pas très bien à quoi il a affaire. Il le surnomme La Chose tout en tentant de le décrire aux siens. "C’est tout lisse et blanc. On dirait une limace." Les Indiens s’interrogent car La Chose est affublée de plumes d’aras sur le front, "une espèce à plume et à poil", ce qu’ils n’ont jamais vu.

Avec Le Cercle des Hommes, Pascal Manoukian signe un roman d’aventures qui est aussi une fable écologiste. D’abord jeté dans une fosse à cochons, Gabriel se doit, s’il veut s’en sortir, de lutter, d’aller puiser dans des ressources qu’il croyait insoupçonnées. Traîné ensuite au bout d’une corde comme un chien, il recouvre petit à petit des forces et démontre qu’il tient davantage de l’homme. Pascal Manoukian a déjà été confronté à la survie. "Lors de notre expédition en Amazonie, nous avons passé 7 mois en forêt sans possibilité de se ravitailler ni de nous repérer", se souvient-il.

Une culture qui a tant à nous apprendre depuis la nuit des temps

Le clan des Yacou vit "dans un monde circulaire, sans commencement ni fin, un mouvement perpétuel, une boucle parfaite, calquée sur les troncs, la lune, le soleil, le ventre des mères et les ronds dans l’eau." Chaque groupe est composé de huit membres, car au-delà "il n’arrive plus à subvenir à ses besoins". Sous la plume de Manoukian, qui mêle souvenirs et imagination, on pénètre dans un territoire inconnu, fascinant, qui a tant à nous apprendre depuis la nuit des temps. Avec cette histoire, celui qui a parcouru le monde espère faire réfléchir sur les zones où l’humanité recule. Ici, bien sûr, pas là-bas, où tout un chacun vit en complète harmonie avec la nature. Tout en n’oubliant pas que leur territoire se réduit de jour en jour. En un an, sous le président brésilien Jair Bolsonaro, la déforestation de la forêt amazonienne a atteint 278 %.

Les premières intrusions que les Indiens ont connues se sont faites au début du XXe siècle, avec les caoutchoutiers, Ford et l’industrie automobile venant dévaliser la forêt amazonienne et réduire à l’esclavage presque toutes les tribus. Manoukian, lui, a préféré aborder un pan moins connu de l’Histoire, celle qui vit en 1935 une mission spéciale envoyée par le gouvernement du Reich. Même s’il fait peut-être vivre au jeune Otto Schulz-Kampfhenkel d’autres aventures - c’est sa liberté de romancier.

Le Cercle des Hommes est un roman qui aurait gagné en profondeur et en envergure s’il avait été allégé de certaines allusions puisées dans la vie occidentale du protagoniste. Le rappel de certaines évidences sous couvert d’humour - "Que faisait-il ici, loin de Marie, rayé comme un zèbre, nu, en pleine Amazonie, en route pour décrocher des pendus, mâchant des plantes [...]" - déforce un propos dont le lecteur saisit de lui-même les enjeux.

Le Cercle des Hommes | Pascal Manoukian |Seuil | 329 pp., env. 19,50 €



EXTRAIT



"Chez les Yacou, il existait cinquante-sept mots décrivant très précisément chaque nuance de vert, mais aucun pour dire le profit, la science ou le bonheur. Pour une raison simple : le profit n'existait pas, la science tenait déjà tout entière dans la nature et le bonheur, à part une période sombre, dont le vieux Mue gardait, en plus du secret, trois moignons et une méchante cicatrice sur le crâne, se révélait être pour les Indiens et depuis toujours un état permanent, une source intarissable."



BONUS

A 19 ans, Pascal Manoukian veut monter « une expédition à l’ancienne ». « Je pensais que le monde allait changer. Peut-être pas comme il a changé depuis, précise-t-il. Alors voilà, je voulais aller me perdre dans le monde. »

Il part donc avec deux autres camarades, direction le sud de la Colombie. Pourquoi la Colombie ? « En 1969, une tribu avait été repérée en Amazonie parce qu’un de ses membres s’était présenté aux portes d’un petit village avant de repartir en forêt. Quand on s’est documenté en vue de réaliser cette expédition, on s’est dit qu’on allait essayer de recontacter cette tribu. Suite à de multiples péripéties – notamment de santé –, on a fini par entrer en contact avec un autre groupe. » Après une marche d’approche de 6 mois, ils tombent sur une tribu indienne dans le sud du pays. « C’était des nomades. Ils nomadisaient par petits groupes, formaient plusieurs familles sur un même territoire. » Comme il s’en est inspiré pour le raconter dans son roman.

Trois semaines de prison

Si une telle expédition était déjà dangereuse pour Pascal Manoukian et ses amis, elle l’était d’autant plus pour des Indiens qui n’avaient jamais été, ou très peu, en contact avec les hommes blancs. Les trois amis étaient pour le moins inconscients. « On avait à la fois l’esprit d’aventure et la bêtise de nos 20 ans. A l’époque, la région était accessible. Après, les guérillas se sont développées ainsi que les trafiquants. Au début, on avait prévenu les autorités colombiennes, mais elles nous demandaient des choses auxquelles on était incapable de répondre. Comme de salarier la moitié des membres de l’expédition avec des Colombiens, de faire une coproduction avec la télé, … Il nous fallait des autorisations et nous sommes partis sans. On a fini très malade. Quand on est sorti de la forêt, ils nous ont arrêtés et on a fait trois semaines de prison. »

Un chapitre du livre intrigue, celui consacré à une mission spéciale envoyée par le gouvernement du Reich en 1935. Pascal Manoukian a préféré passer par cet épisode – moins connu – plutôt que par les caoutchoutiers du début du XXe siècle pour aborder les premières intrusions des hommes blancs. L’auteur nous en explique la genèse. « Alors que je dirigeais Capa, j’ai voulu produire un documentaire sur une expédition en Amazonie d’un géographe français qui partait remonter le fleuve. J’éprouvais des difficultés à le vendre. J’ai cherché un argument et j’ai trouvé ceci : la dernière fois que le fleuve avait été remonté, c’était par une expédition nazie. Cela a tout de suite intéressé Arte. Parce qu’on avait aussi retrouvé le film d’archives. L’avion, c’est bien le même, avec son numéro d’immatriculation, le jeune Allemand porte bien le nom que je lui donne. Il était en effet suivi par Himmler. L’expédition était soupçonnée de vouloir créer une base arrière pour les SS. Peut-être aussi pour contrôler la Guyane parce que les Français y avaient des bases. Tout cela a existé. »

Pascal Manoukian et la crise du covid-19

Entre Gabriel, le protagoniste du Cercle des Hommes, et les Indiens d’Amazonie, deux mondes s’affrontent. Aux yeux de Pascal Manoukian, « pour connaître ce que nous vivons maintenant, on a dû oublier ce qu’ils connaissent eux, qui sont parfois des connaissances plus importantes ». Comme le fait de vivre davantage en harmonie avec la nature et de la respecter. Ce qui fait dire à notre interlocuteur qu’il pense que la nature est bien faite et que ce qui se passe pour le moment est un signal. « Il y a deux mois, on parlait de choses tellement plus dangereuses que le coronavirus. Personne n’en avait rien à foutre du réchauffement climatique, s’insurge-t-il. Et voilà qu’en deux mois, l’humanité est forcée à ralentir. J’ai des amis chinois qui n’avaient jamais vu de ciel bleu. C’était inimaginable pour eux. » Comment voit-il le monde, une fois que la crise sera passée ? « Cela va marquer l’esprit des jeunes. Cela va être plus difficile de faire plier un Chinois, même par le gouvernement actuel, parce qu’il aura pu respirer normalement » veut croire l’indécrottable optimiste. « C’est une occasion extraordinaire, poursuit-il. Après, je pense qu’il ne faut pas se projeter dans le court-termisme. Car il faut aussi prendre en considération l’inertie de la machine. Ceux qui critiquaient la mondialisation se sont aussi rendu compte que 80 % des Dolipran (Dafalgan, en Belgique, ndlr) étaient produits en Chine. Que dire de l’État dont c’est le rôle d’aider les plus précaires ? Il ne s’agit pas de descendre le capitalisme et le libéralisme dans les deux mois qui viennent, mais je pense que cela va faire réfléchir les gens sur la financiarisation de l’économie, sur la mondialisation et sur la notion de liberté.»