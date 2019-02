Il y a plus de dix ans, Patrick Poivre d’Arvor faisait ses adieux au 20 Heures de TF1 devant 9,6 millions de téléspectateurs français. Son éviction du JT, et par la même occasion de la première chaîne du PAF, n’a pas empêché le journaliste de continuer à pratiquer le métier qu’il aime dans Vive les livres !, un magazine littéraire diffusé sur CNews. Loin des projecteurs, PPDA vit également de sa passion pour la littérature et la poésie.

L’homme de 71 ans, auteur d’une soixantaine de livres - dont le dernier, La Vengeance du loup, est sorti il y a peu -, allie son amour pour les mots à celui de la pianiste belge Éliane Reyes pour les valses de Chopin. Ensemble, ils présenteront, le 13 février prochain, un récital-concert au 490 de Bruxelles. "Cette idée est venue d’Éliane Reyes, qui est une bonne amie à moi. J’avais déjà réalisé ce genre d’exercice avec l’un de mes amis pianistes, Jean-Philippe Collard, ou encore avec des violoncellistes et des harpistes. J’ai donc volontiers accepté la proposition d’Éliane", explique Patrick Poivre d’Arvor lorsque nous l’avons rencontré, chez lui, à Neuilly-sur-Seine.

L’ancienne vedette du JT nous accueille dans une pièce où la magie opère : son bureau est installé au milieu de montagnes de livres qui pourraient être confondues avec une tapisserie originale. "C’est ici que j’écris. Très souvent la nuit parce que je dors très peu. Il me suffit d’avoir une page blanche et un stylo", confie celui qui a profité de ses nuits blanches pour écrire deux anthologies de poèmes, dans lesquels il a pioché pour son voyage chopinesque avec Éliane Reyes. "Rien n’est fixe dans ce récital-concert. On choisit les poèmes en fonction des émotions que le lieu nous procure. Baudelaire parlait justement de correspondances, du principe des mots entre les mots ou entre les notes et les verbes. J’aime cette idée de savoir que ceux-ci entrent en résonance."

Quand cette passion pour les livres, et en particulier pour les poèmes, est-elle née chez vous ?

