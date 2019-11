Ce petit frère-là fut un enfant d’une beauté foudroyante, d’une énergie éprouvante, d’une affection débordante. Dans sa famille, les silences et les non-dits étaient toutefois glaçants. On ne s’y parlait pas des choses essentielles. On ne s’expliquait pas. On posait des questions sans entendre les vraies réponses. On était ensemble sans être réellement ensemble.