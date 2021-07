Deux essais explorent les œuvres anxieuses ou d’un prêtre ou d’un moine, et ouvrent au Moyen Âge.

On aimerait y être, entendre, sentir l’ambiance des open spaces de l’époque ; observer les scribes du début du XIVe, affairés à la pénitencerie apostolique, penchés sur les réponses pontificales qu’ils copiaient et envoyaient aux pèlerins qui s’étaient confessés par écrit auprès du pape. On aimerait scruter le regard appliqué, sans doute torturé et inquiet d’Opicino de Canistris (1296-1355), "fonctionnaire de rang intermédiaire dans l’administration pontificale" alors installée à Avignon. On y est presque cependant. Car Opicino de Canistris, clerc originaire de Pavie, en marge des courriers administratifs qu’il rédigeait, s’est appliqué à transmettre de curieux manuscrits, des dessins où se superposent des cartes du monde, des écrits, des corps, des signes astraux et religieux.