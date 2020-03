Après avoir publié Le sport des rois en 2019 - titre qui a récolté un beau succès critique et public -, Gallimard propose en traduction française un roman antérieur de C.E. Morgan :, 2009). Après une ambitieuse fresque familiale, on découvre avec bonheur C.E. Morgan dans une veine plus intimiste. On est toujours dans le Sud profond de l’Amérique, mais cette fois aux côtés d’un jeune couple.